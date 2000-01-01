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טוקנים אקוסיסטם של Four.meme (BNB Memes) מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר אקוסיסטם של Four.meme (BNB Memes) בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.49556
+2.08%
+10.91%
+3.64%
$ 496.12M
$ 161.10K
2
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0908
0.00%
+3.53%
+3.30%
$ 68.08M
$ 2.98K
3
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.009112
+0.45%
+6.68%
+9.40%
$ 55.03M
$ 30.42M
4
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02983
+1.87%
+4.36%
-2.09%
$ 49.93M
$ 2.00M
5
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3394
-0.23%
-1.99%
-1.59%
$ 35.48M
$ 181.70K
6
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02123
-0.66%
+2.14%
+3.19%
$ 27.40M
$ 4.52M
7
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.031506
-2.17%
+0.35%
-4.22%
$ 26.17M
$ 41.97M
8
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03555
-0.11%
+7.23%
+10.93%
$ 25.38M
$ 2.54M
9
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01857
-1.78%
+6.18%
+14.02%
$ 17.62M
$ 12.91M
10
Test
Test
TST
$ 0.015663
+0.57%
+1.46%
+4.41%
$ 14.32M
$ 6.51M
11
4
4
4
$ 0.011865
+0.28%
+7.71%
+14.56%
$ 11.92M
$ 24.57M
12
Freedom of Money
Freedom of Money
FREEDOM OF MONEY
$ 0.00414428
+1.68%
+0.01%
-7.31%
$ 4.14M
$ 388.22K
13
MIZU KAPPA
MIZU KAPPA
MIZU
$ 0.00274312
-0.04%
+0.05%
+7.30%
$ 2.74M
$ 8.07K
14
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.0019509
0.00%
--
+5.62%
$ 1.95M
$ 1.43
15
Torch of Liberty
Torch of Liberty
LIBERTY
$ 0.00187748
0.00%
+0.00%
+0.28%
$ 1.88M
$ 87.14
16
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001592
-0.75%
-13.38%
-23.28%
$ 1.59M
$ 35.26M
17
Hachiko Inu
Hachiko Inu
HACHIKO
$ 0.00146613
-0.02%
+0.11%
+21.51%
$ 1.39M
$ 43.42K
18
Palu
Palu
PALU
$ 0.00133136
+0.40%
+0.03%
-0.08%
$ 1.33M
$ 397.15K
19
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0.00078465
-0.13%
-0.00%
+0.11%
$ 784.65K
$ 36.58K
20
CaptainBNB
CaptainBNB
CAPTAINBNB
$ 0.00061497
0.00%
+0.06%
-4.42%
$ 614.96K
$ 1.27M
21
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.015107
+0.23%
+7.46%
+3.01%
$ 564.11K
$ 1.88M
22
ZygoSwap
ZygoSwap
ZSWAP
$ 0.00056175
+0.22%
+0.06%
+49.16%
$ 561.75K
$ 36.83K
23
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00060135
-0.99%
-0.18%
-28.48%
$ 548.73K
$ 17.41K
24
memes will continue
memes will continue
MEMES
$ 0.00052638
+1.12%
+0.02%
+4.67%
$ 526.66K
$ 1.14M
25
BORT
BORT
BORT
$ 0.00050231
+0.03%
+0.44%
+16.60%
$ 489.07K
$ 296.20K
26
Mubarakah
Mubarakah
MUBARAKAH
$ 0.00038886
+0.48%
0.00%
+2.26%
$ 389.05K
$ 41.35K
27
Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day
1
$ 0.00038592
+0.46%
-0.05%
+2.91%
$ 385.84K
$ 28.99K
28
Conscious Token
Conscious Token
CONSCIOUS
$ 0.00071069
0.00%
--
0.00%
$ 332.85K
$ 30.33
29
DOYR
DOYR
DOYR
$ 0.00031396
-0.36%
+0.04%
+6.87%
$ 313.96K
$ 38.76K
30
PUP
PUP
PUP
$ 0.00027117
+0.04%
+0.01%
+8.23%
$ 271.17K
$ 30.71K
31
Donkey
Donkey
DONKEY
$ 0.00025553
+0.71%
+0.34%
+36.99%
$ 255.53K
$ 37.23K
32
Gorilla
Gorilla
GORILLA
$ 0.00014254
-0.18%
+0.28%
+31.49%
$ 142.64K
$ 438.93K
33
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0.00066435
+0.11%
+0.04%
+9.45%
$ 134.50K
$ 150.46
34
Shih Tzu
Shih Tzu
SHIH
$ 0.00013137
+0.25%
-0.02%
-1.63%
$ 123.56K
$ 1.47K
35
Binance Super Cycle
Binance Super Cycle
BSC
$ 0.00011928
+0.19%
+0.04%
+22.20%
$ 119.28K
$ 1.09K
36
Perry
Perry
PERRY
$ 0.00011577
0.00%
--
+11.56%
$ 115.77K
$ 2.24
37
BNBXBT
BNBXBT
BNBXBT
$ 9.594E-5
-0.94%
+7.80%
+2.15%
$ 96.88K
--
38
Binancians
Binancians
BINANCIANS
$ 8.987E-5
+0.57%
+7.50%
+11.53%
$ 89.88K
--
39
ZIBA
ZIBA
ZIB
$ 7.786E-5
+0.57%
+7.80%
+12.29%
$ 77.86K
--
40
JobIess
JobIess
JOBIESS
$ 7.494E-5
+0.01%
+1.40%
-6.23%
$ 74.94K
--
41
Eaglecoin
Eaglecoin
EGL
$ 7.244E-5
+0.14%
+4.50%
-28.13%
$ 72.45K
--
42
Brain On BNB AI
Brain On BNB AI
BOBAI
$ 7.535E-5
+0.78%
+10.40%
+18.55%
$ 67.08K
--
43
01
01
01
$ 0.0001058
0.00%
--
-1.29%
$ 47.61K
$ 1.27
44
Bubb
Bubb
BUBB
$ 4.261E-5
-0.30%
+1.00%
-3.05%
$ 42.62K
--
45
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3.834E-5
+0.55%
+5.40%
+14.18%
$ 38.34K
--
46
SHISA
SHISA
SHISA
$ 3.587E-5
+0.56%
+5.50%
+13.01%
$ 35.87K
--
47
Kurumi
Kurumi
KURUMI
$ 3.579E-5
+0.59%
+8.30%
+18.31%
$ 35.79K
--
48
Giggle Panda
Giggle Panda
GIGL
$ 3.543E-5
+0.54%
+6.60%
+11.38%
$ 35.44K
--
49
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 3.531E-5
+0.57%
+5.70%
+2.14%
$ 35.32K
--
50
Astherus
Astherus
ASTHERUS
$ 3.334E-5
-0.06%
+0.80%
+20.06%
$ 33.34K
--

שאלות נפוצות

מהם אקוסיסטם של Four.meme (BNB Memes) טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
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כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום אקוסיסטם של Four.meme (BNB Memes) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.