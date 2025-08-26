OVO מחיר (OVO)
OVO (OVO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100477. במהלך 24 השעות האחרונות, OVO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100179 לבין שיא של $ 0.00103072, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OVOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.236899, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OVO השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -2.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של OVO הוא $ 165.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OVO הוא 165.00M, עם היצע כולל של 165000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.53K.
במהלך היום, השינוי במחיר של OVOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOVO ל USDהיה . $ +0.0000381802.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOVO ל USDהיה $ -0.0000297301.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OVOל USDהיה $ -0.0001006401354177137.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.51%
|30 ימים
|$ +0.0000381802
|+3.80%
|60 ימים
|$ -0.0000297301
|-2.95%
|90 ימים
|$ -0.0001006401354177137
|-9.10%
OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain.
