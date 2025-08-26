OVO (OVO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00100179 גבוה 24 שעות $ 0.00103072 שיא כל הזמנים $ 0.236899 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -2.51% שינוי מחיר (7D) +3.81%

OVO (OVO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100477. במהלך 24 השעות האחרונות, OVO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100179 לבין שיא של $ 0.00103072, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OVOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.236899, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OVO השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -2.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OVO (OVO) מידע שוק

שווי שוק $ 165.53K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.53K אספקת מחזור 165.00M אספקה כוללת 165,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OVO הוא $ 165.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OVO הוא 165.00M, עם היצע כולל של 165000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.53K.