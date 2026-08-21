Ordinal Doge מחיר היום

מחיר Ordinal Doge (ODOGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ODOGE ל USD הוא $ 0 לכל ODOGE.

Ordinal Doge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,266, עם היצע במחזור של 1,000.00T ODOGE. ב‑24 השעות האחרונות, ODOGE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ODOGE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ordinal Doge (ODOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 48.27K$ 48.27K $ 48.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.27K$ 48.27K $ 48.27K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Ordinal Doge הוא $ 48.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ODOGE הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.27K.