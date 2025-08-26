עוד על OCAI

Onchain AI סֵמֶל

Onchain AI מחיר (OCAI)

1 OCAI ל USDמחיר חי:

$0.00169247
$0.00169247
-13.00%1D
Onchain AI (OCAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:09:17 (UTC+8)

Onchain AI (OCAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00167301
24 שעות נמוך
$ 0.00201736
גבוה 24 שעות

$ 0.00167301
$ 0.00201736
$ 0.082139
$ 0
+0.80%

-13.04%

-1.66%

-1.66%

Onchain AI (OCAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00169177. במהלך 24 השעות האחרונות, OCAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00167301 לבין שיא של $ 0.00201736, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.082139, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCAI השתנה ב +0.80% במהלך השעה האחרונה, -13.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Onchain AI (OCAI) מידע שוק

$ 152.26K
--
$ 169.18K
90.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Onchain AI הוא $ 152.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCAI הוא 90.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.18K.

Onchain AI (OCAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Onchain AIל USDהיה $ -0.000253796044194262.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnchain AI ל USDהיה . $ +0.0001402254.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOnchain AI ל USDהיה $ +0.0006774495.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Onchain AIל USDהיה $ +0.0003438307580630052.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000253796044194262-13.04%
30 ימים$ +0.0001402254+8.29%
60 ימים$ +0.0006774495+40.04%
90 ימים$ +0.0003438307580630052+25.51%

מה זהOnchain AI (OCAI)

1. What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. 2. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. 3. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. 4. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. 5. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development.

Onchain AI (OCAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Onchain AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Onchain AI (OCAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Onchain AI (OCAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Onchain AI.

בדוק את Onchain AI תחזית המחיר עכשיו‏!

OCAI למטבעות מקומיים

Onchain AI (OCAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Onchain AI (OCAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Onchain AI (OCAI)

כמה שווה Onchain AI (OCAI) היום?
החי OCAIהמחיר ב USD הוא 0.00169177 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCAI ל USD?
המחיר הנוכחי של OCAI ל USD הוא $ 0.00169177. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Onchain AI?
שווי השוק של OCAI הוא $ 152.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCAI?
ההיצע במחזור של OCAI הוא 90.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCAI?
‏‏OCAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.082139 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCAI?
OCAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OCAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCAI הוא -- USD.
האם OCAI יעלה השנה?
OCAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:09:17 (UTC+8)

