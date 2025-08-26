Onchain AI (OCAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00167301 $ 0.00167301 $ 0.00167301 24 שעות נמוך $ 0.00201736 $ 0.00201736 $ 0.00201736 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00167301$ 0.00167301 $ 0.00167301 גבוה 24 שעות $ 0.00201736$ 0.00201736 $ 0.00201736 שיא כל הזמנים $ 0.082139$ 0.082139 $ 0.082139 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.80% שינוי מחיר (1D) -13.04% שינוי מחיר (7D) -1.66% שינוי מחיר (7D) -1.66%

Onchain AI (OCAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00169177. במהלך 24 השעות האחרונות, OCAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00167301 לבין שיא של $ 0.00201736, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.082139, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCAI השתנה ב +0.80% במהלך השעה האחרונה, -13.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Onchain AI (OCAI) מידע שוק

שווי שוק $ 152.26K$ 152.26K $ 152.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.18K$ 169.18K $ 169.18K אספקת מחזור 90.00M 90.00M 90.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Onchain AI הוא $ 152.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCAI הוא 90.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.18K.