Onchain AI (OCAI) טוקנומיקה
Onchain AI (OCAI) מידע
- What is the project about?
Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge.
- What makes Onchain AI unique?
Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently.
- History of the project.
Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale.
- What’s next for your project?
Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website.
- What can your token be used for?
OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development.
Onchain AI (OCAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Onchain AI (OCAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Onchain AI (OCAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Onchain AI (OCAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של OCAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות OCAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את OCAIטוקניומיקה, חקרו אתOCAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
OCAI חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן OCAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OCAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.