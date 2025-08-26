Okcash (OK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0038609 $ 0.0038609 $ 0.0038609 24 שעות נמוך $ 0.00502783 $ 0.00502783 $ 0.00502783 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0038609$ 0.0038609 $ 0.0038609 גבוה 24 שעות $ 0.00502783$ 0.00502783 $ 0.00502783 שיא כל הזמנים $ 0.7685$ 0.7685 $ 0.7685 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -22.93% שינוי מחיר (7D) -30.86% שינוי מחיר (7D) -30.86%

Okcash (OK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00387431. במהלך 24 השעות האחרונות, OK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0038609 לבין שיא של $ 0.00502783, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OK השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -22.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Okcash (OK) מידע שוק

שווי שוק $ 346.22K$ 346.22K $ 346.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 406.77K$ 406.77K $ 406.77K אספקת מחזור 89.37M 89.37M 89.37M אספקה כוללת 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Okcash הוא $ 346.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OK הוא 89.37M, עם היצע כולל של 105000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 406.77K.