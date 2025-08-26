Navigate (NVG8) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00458036 24 שעות נמוך $ 0.00515984 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.055605 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00445011 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +7.14% שינוי מחיר (7D) -4.27%

Navigate (NVG8) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00508159. במהלך 24 השעות האחרונות, NVG8 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00458036 לבין שיא של $ 0.00515984, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NVG8השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00445011.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NVG8 השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +7.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Navigate (NVG8) מידע שוק

שווי שוק $ 712.37K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.09M אספקת מחזור 139.89M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Navigate הוא $ 712.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NVG8 הוא 139.89M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.09M.