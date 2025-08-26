עוד על NVG8

NVG8 מידע על מחיר

NVG8 מסמך לבן

NVG8 אתר רשמי

NVG8 טוקניומיקה

NVG8 תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Navigate סֵמֶל

Navigate מחיר (NVG8)

לא רשום

1 NVG8 ל USDמחיר חי:

$0.00508159
$0.00508159$0.00508159
+7.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Navigate (NVG8) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:58:12 (UTC+8)

Navigate (NVG8) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00458036
$ 0.00458036$ 0.00458036
24 שעות נמוך
$ 0.00515984
$ 0.00515984$ 0.00515984
גבוה 24 שעות

$ 0.00458036
$ 0.00458036$ 0.00458036

$ 0.00515984
$ 0.00515984$ 0.00515984

$ 0.055605
$ 0.055605$ 0.055605

$ 0.00445011
$ 0.00445011$ 0.00445011

-0.01%

+7.14%

-4.27%

-4.27%

Navigate (NVG8) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00508159. במהלך 24 השעות האחרונות, NVG8 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00458036 לבין שיא של $ 0.00515984, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NVG8השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00445011.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NVG8 השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +7.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Navigate (NVG8) מידע שוק

$ 712.37K
$ 712.37K$ 712.37K

--
----

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

139.89M
139.89M 139.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Navigate הוא $ 712.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NVG8 הוא 139.89M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.09M.

Navigate (NVG8) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Navigateל USDהיה $ +0.00033865.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNavigate ל USDהיה . $ -0.0015891346.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNavigate ל USDהיה $ -0.0024819761.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Navigateל USDהיה $ -0.003404389249332453.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00033865+7.14%
30 ימים$ -0.0015891346-31.27%
60 ימים$ -0.0024819761-48.84%
90 ימים$ -0.003404389249332453-40.11%

מה זהNavigate (NVG8)

Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Navigate (NVG8) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Navigateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Navigate (NVG8) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Navigate (NVG8) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Navigate.

בדוק את Navigate תחזית המחיר עכשיו‏!

NVG8 למטבעות מקומיים

Navigate (NVG8) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Navigate (NVG8) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NVG8 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Navigate (NVG8)

כמה שווה Navigate (NVG8) היום?
החי NVG8המחיר ב USD הוא 0.00508159 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NVG8 ל USD?
המחיר הנוכחי של NVG8 ל USD הוא $ 0.00508159. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Navigate?
שווי השוק של NVG8 הוא $ 712.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NVG8?
ההיצע במחזור של NVG8 הוא 139.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NVG8?
‏‏NVG8 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.055605 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NVG8?
NVG8 ‏‏רשם מחירATL של 0.00445011 USD.
מהו נפח המסחר של NVG8?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NVG8 הוא -- USD.
האם NVG8 יעלה השנה?
NVG8 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NVG8 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:58:12 (UTC+8)

Navigate (NVG8) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.