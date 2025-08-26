MotaCoin (MOTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00525825 $ 0.00525825 $ 0.00525825 24 שעות נמוך $ 0.00589093 $ 0.00589093 $ 0.00589093 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00525825$ 0.00525825 $ 0.00525825 גבוה 24 שעות $ 0.00589093$ 0.00589093 $ 0.00589093 שיא כל הזמנים $ 0.114015$ 0.114015 $ 0.114015 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -10.73% שינוי מחיר (7D) +2.79% שינוי מחיר (7D) +2.79%

MotaCoin (MOTA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00525825. במהלך 24 השעות האחרונות, MOTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00525825 לבין שיא של $ 0.00589093, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.114015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOTA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MotaCoin (MOTA) מידע שוק

שווי שוק $ 372.42K$ 372.42K $ 372.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 372.42K$ 372.42K $ 372.42K אספקת מחזור 70.82M 70.82M 70.82M אספקה כוללת 70,824,854.184025 70,824,854.184025 70,824,854.184025

שווי השוק הנוכחי של MotaCoin הוא $ 372.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOTA הוא 70.82M, עם היצע כולל של 70824854.184025. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 372.42K.