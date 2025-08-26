MoonPrime Games (LUNAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00965546$ 0.00965546 $ 0.00965546 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.03% שינוי מחיר (1D) -4.71% שינוי מחיר (7D) -4.49% שינוי מחיר (7D) -4.49%

MoonPrime Games (LUNAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LUNAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUNARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00965546, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUNAR השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, -4.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MoonPrime Games (LUNAR) מידע שוק

שווי שוק $ 554.43K$ 554.43K $ 554.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 554.43K$ 554.43K $ 554.43K אספקת מחזור 900.08M 900.08M 900.08M אספקה כוללת 900,080,389.393444 900,080,389.393444 900,080,389.393444

שווי השוק הנוכחי של MoonPrime Games הוא $ 554.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUNAR הוא 900.08M, עם היצע כולל של 900080389.393444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 554.43K.