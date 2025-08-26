עוד על LUNAR

MoonPrime Games סֵמֶל

MoonPrime Games מחיר (LUNAR)

לא רשום

1 LUNAR ל USDמחיר חי:

$0.00061597
$0.00061597$0.00061597
-4.70%1D
USD
MoonPrime Games (LUNAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:10:43 (UTC+8)

MoonPrime Games (LUNAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00965546
$ 0.00965546$ 0.00965546

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-4.71%

-4.49%

-4.49%

MoonPrime Games (LUNAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LUNAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUNARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00965546, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUNAR השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, -4.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MoonPrime Games (LUNAR) מידע שוק

$ 554.43K
$ 554.43K$ 554.43K

--
----

$ 554.43K
$ 554.43K$ 554.43K

900.08M
900.08M 900.08M

900,080,389.393444
900,080,389.393444 900,080,389.393444

שווי השוק הנוכחי של MoonPrime Games הוא $ 554.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUNAR הוא 900.08M, עם היצע כולל של 900080389.393444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 554.43K.

MoonPrime Games (LUNAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MoonPrime Gamesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoonPrime Games ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoonPrime Games ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MoonPrime Gamesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.71%
30 ימים$ 0-16.76%
60 ימים$ 0-21.79%
90 ימים$ 0--

מה זהMoonPrime Games (LUNAR)

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

MoonPrime Games (LUNAR) משאב

האתר הרשמי

MoonPrime Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MoonPrime Games (LUNAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MoonPrime Games (LUNAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MoonPrime Games.

בדוק את MoonPrime Games תחזית המחיר עכשיו‏!

LUNAR למטבעות מקומיים

MoonPrime Games (LUNAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MoonPrime Games (LUNAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUNAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MoonPrime Games (LUNAR)

כמה שווה MoonPrime Games (LUNAR) היום?
החי LUNARהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUNAR ל USD?
המחיר הנוכחי של LUNAR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MoonPrime Games?
שווי השוק של LUNAR הוא $ 554.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUNAR?
ההיצע במחזור של LUNAR הוא 900.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUNAR?
‏‏LUNAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00965546 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUNAR?
LUNAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LUNAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUNAR הוא -- USD.
האם LUNAR יעלה השנה?
LUNAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUNAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:10:43 (UTC+8)

