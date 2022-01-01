MoonPrime Games (LUNAR) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי MoonPrime Games (LUNAR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
MoonPrime Games (LUNAR) מידע

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services.

Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch.

The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services.

MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team.

The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

https://moonprime.games/

MoonPrime Games (LUNAR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MoonPrime Games (LUNAR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 511.39K
$ 511.39K
ההיצע הכולל:
$ 899.94M
$ 899.94M
אספקה במחזור:
$ 899.94M
$ 899.94M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 511.39K
$ 511.39K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00965546
$ 0.00965546
שפל כל הזמנים:
$ 0.00056521
$ 0.00056521
מחיר נוכחי:
$ 0.00056825
$ 0.00056825

MoonPrime Games (LUNAR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של MoonPrime Games (LUNAR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של LUNAR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות LUNARהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את LUNARטוקניומיקה, חקרו אתLUNARהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.