MoonDog AI (MDOGAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01391801$ 0.01391801 $ 0.01391801 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -6.06% שינוי מחיר (7D) -0.24% שינוי מחיר (7D) -0.24%

MoonDog AI (MDOGAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MDOGAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MDOGAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01391801, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MDOGAI השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -6.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MoonDog AI (MDOGAI) מידע שוק

שווי שוק $ 16.78K$ 16.78K $ 16.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.78K$ 16.78K $ 16.78K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MoonDog AI הוא $ 16.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MDOGAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.78K.