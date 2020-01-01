MoonDog AI (MDOGAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי MoonDog AI (MDOGAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
MoonDog AI (MDOGAI) מידע

ChadFi is an all-in-one cryptocurrency trading platform designed to simplify and enhance the trading experience. It addresses common challenges faced by traders, such as information overload, security concerns, and time management issues, by integrating advanced tools and AI-driven insights into a single, user-friendly interface. The platform's core feature is MoonDog, an AI Trading Co-Pilot that provides real-time market analysis, identifies high-probability trading setups, and offers personalized trading recommendations. ChadFi aims to empower traders with the tools they need to make informed decisions, maximize profitability, and reclaim their time and freedom.

אתר רשמי:
https://www.basedmoondog.com/
מסמך לבן:
https://moondog-1.gitbook.io/moondog

MoonDog AI (MDOGAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MoonDog AI (MDOGAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 17.27K
$ 17.27K$ 17.27K
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 17.27K
$ 17.27K$ 17.27K
שיא כל הזמנים:
$ 0.01391801
$ 0.01391801$ 0.01391801
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

MoonDog AI (MDOGAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של MoonDog AI (MDOGAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MDOGAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MDOGAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MDOGAIטוקניומיקה, חקרו אתMDOGAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MDOGAI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MDOGAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MDOGAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.