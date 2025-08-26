monkeyhaircut (MONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02800217$ 0.02800217 $ 0.02800217 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.51% שינוי מחיר (1D) -9.67% שינוי מחיר (7D) -11.57% שינוי מחיר (7D) -11.57%

monkeyhaircut (MONK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02800217, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONK השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -9.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

monkeyhaircut (MONK) מידע שוק

שווי שוק $ 611.47K$ 611.47K $ 611.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 611.47K$ 611.47K $ 611.47K אספקת מחזור 999.73M 999.73M 999.73M אספקה כוללת 999,734,707.81 999,734,707.81 999,734,707.81

שווי השוק הנוכחי של monkeyhaircut הוא $ 611.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONK הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999734707.81. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 611.47K.