Minerva Wallet (MIVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00185716 גבוה 24 שעות $ 0.00186864 שיא כל הזמנים $ 0.576706 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00182931 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.42% שינוי מחיר (7D) +0.17%

Minerva Wallet (MIVA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00186862. במהלך 24 השעות האחרונות, MIVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00185716 לבין שיא של $ 0.00186864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.576706, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00182931.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIVA השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Minerva Wallet (MIVA) מידע שוק

שווי שוק $ 25.40K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.87M אספקת מחזור 13.59M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Minerva Wallet הוא $ 25.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIVA הוא 13.59M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.87M.