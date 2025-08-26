עוד על MIVA

MIVA מידע על מחיר

MIVA אתר רשמי

MIVA טוקניומיקה

MIVA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Minerva Wallet סֵמֶל

Minerva Wallet מחיר (MIVA)

לא רשום

1 MIVA ל USDמחיר חי:

$0.00186862
$0.00186862$0.00186862
+0.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Minerva Wallet (MIVA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:58:39 (UTC+8)

Minerva Wallet (MIVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00185716
$ 0.00185716$ 0.00185716
24 שעות נמוך
$ 0.00186864
$ 0.00186864$ 0.00186864
גבוה 24 שעות

$ 0.00185716
$ 0.00185716$ 0.00185716

$ 0.00186864
$ 0.00186864$ 0.00186864

$ 0.576706
$ 0.576706$ 0.576706

$ 0.00182931
$ 0.00182931$ 0.00182931

+0.01%

+0.42%

+0.17%

+0.17%

Minerva Wallet (MIVA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00186862. במהלך 24 השעות האחרונות, MIVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00185716 לבין שיא של $ 0.00186864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.576706, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00182931.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIVA השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Minerva Wallet (MIVA) מידע שוק

$ 25.40K
$ 25.40K$ 25.40K

--
----

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

13.59M
13.59M 13.59M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Minerva Wallet הוא $ 25.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIVA הוא 13.59M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.87M.

Minerva Wallet (MIVA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Minerva Walletל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMinerva Wallet ל USDהיה . $ -0.0000161878.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMinerva Wallet ל USDהיה $ -0.0000016555.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Minerva Walletל USDהיה $ -0.0000763700273632696.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.42%
30 ימים$ -0.0000161878-0.86%
60 ימים$ -0.0000016555-0.08%
90 ימים$ -0.0000763700273632696-3.92%

מה זהMinerva Wallet (MIVA)

The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Minerva Wallet (MIVA) משאב

האתר הרשמי

Minerva Walletתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Minerva Wallet (MIVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Minerva Wallet (MIVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Minerva Wallet.

בדוק את Minerva Wallet תחזית המחיר עכשיו‏!

MIVA למטבעות מקומיים

Minerva Wallet (MIVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Minerva Wallet (MIVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Minerva Wallet (MIVA)

כמה שווה Minerva Wallet (MIVA) היום?
החי MIVAהמחיר ב USD הוא 0.00186862 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIVA ל USD?
המחיר הנוכחי של MIVA ל USD הוא $ 0.00186862. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Minerva Wallet?
שווי השוק של MIVA הוא $ 25.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIVA?
ההיצע במחזור של MIVA הוא 13.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIVA?
‏‏MIVA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.576706 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIVA?
MIVA ‏‏רשם מחירATL של 0.00182931 USD.
מהו נפח המסחר של MIVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIVA הוא -- USD.
האם MIVA יעלה השנה?
MIVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:58:39 (UTC+8)

Minerva Wallet (MIVA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.