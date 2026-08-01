The9bit מחיר היום

מחיר The9bit (9BIT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.049506, עם שינוי של 0.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 9BIT ל ILS הוא ₪ 0.049506 לכל 9BIT.

The9bit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 9BIT. ב‑24 השעות האחרונות, 9BIT סחר בין ₪ 0.04867 (נמוך) ל ₪ 0.050869 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 9BIT נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -0.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 781.88K.

The9bit (9BIT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 781.88K₪ 781.88K ₪ 781.88K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 495.06M₪ 495.06M ₪ 495.06M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של The9bit הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 781.88K. ההיצע במחזור של 9BIT הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 495.06M.