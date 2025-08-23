BRL (BRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.1825 $ 0.1825 $ 0.1825 24 שעות נמוך $ 0.1843 $ 0.1843 $ 0.1843 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.1825$ 0.1825 $ 0.1825 גבוה 24 שעות $ 0.1843$ 0.1843 $ 0.1843 שיא כל הזמנים ---- -- המחיר הנמוך ביותר ---- -- שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) +0.16% שינוי מחיר (7D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05%

BRL (BRL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.184. במהלך 24 השעות האחרונות, BRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1825 לבין שיא של $ 0.1843, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRL השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRL (BRL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 131.40K$ 131.40K $ 131.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי NONE

שווי השוק הנוכחי של BRL הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 131.40K. ההיצע במחזור של BRL הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.