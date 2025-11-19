Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחיר (USD)

קבל Metronome Synth USD תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MSUSD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Metronome Synth USD % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Metronome Synth USD תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Metronome Synth USD ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.993938 בשנת 2025. Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Metronome Synth USD ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0436 בשנת 2026. Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MSUSD הוא $ 1.0958 עם 10.25% שיעור צמיחה. Metronome Synth USD (MSUSD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MSUSD הוא $ 1.1506 עם 15.76% שיעור צמיחה. Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MSUSD הוא $ 1.2081 עם 21.55% שיעור צמיחה. Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MSUSD הוא $ 1.2685 עם 27.63% שיעור צמיחה. Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Metronome Synth USD עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0663. Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Metronome Synth USD עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3658. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.993938 0.00%

2026 $ 1.0436 5.00%

2027 $ 1.0958 10.25%

2028 $ 1.1506 15.76%

2029 $ 1.2081 21.55%

2030 $ 1.2685 27.63%

2031 $ 1.3319 34.01%

2032 $ 1.3985 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 1.4684 47.75%

2034 $ 1.5419 55.13%

2035 $ 1.6190 62.89%

2036 $ 1.6999 71.03%

2037 $ 1.7849 79.59%

2038 $ 1.8742 88.56%

2039 $ 1.9679 97.99%

2040 $ 2.0663 107.89% הצג עוד לטווח קצר Metronome Synth USD תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.993938 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.994074 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.994891 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.998022 0.41% Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMSUSDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.993938 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMSUSD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.994074 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMSUSD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.994891 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Metronome Synth USD (MSUSD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMSUSD הוא $0.998022 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Metronome Synth USD מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 21.24M$ 21.24M $ 21.24M אספקת מחזור 21.37M 21.37M 21.37M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MSUSD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MSUSD יש כמות במעגל של 21.37M ושווי שוק כולל של $ 21.24M. צפה MSUSD במחיר חי

Metronome Synth USD מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMetronome Synth USDדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMetronome Synth USD הוא 0.993938USD. היצע במחזור של Metronome Synth USD(MSUSD) הוא 21.37M MSUSD , מה שמעניק לו שווי שוק של $21,243,236 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 0.000102 $ 0.994448 $ 0.992017

7 ימים 0.09% $ 0.000865 $ 0.998159 $ 0.991070

30 ימים -0.43% $ -0.004298 $ 0.998159 $ 0.991070 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Metronome Synth USD הראה תנועת מחירים של $0.000102 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Metronome Synth USD נסחר בשיא של $0.998159 ושפל של $0.991070 . נרשם שינוי במחיר של 0.09% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMSUSD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Metronome Synth USD חווה -0.43% שינוי, המשקף בערך $-0.004298 לערכו. זה מצביע על כך ש MSUSD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Metronome Synth USD (MSUSD) מודול חיזוי מחיר עובד? Metronome Synth USD מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MSUSDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMetronome Synth USD לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MSUSD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Metronome Synth USD. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMSUSD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMSUSD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Metronome Synth USD.

מדוע MSUSD חיזוי מחירים חשוב?

MSUSD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

