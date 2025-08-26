Metaverse Index (MVI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 15.77 $ 15.77 $ 15.77 24 שעות נמוך $ 18.18 $ 18.18 $ 18.18 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 15.77$ 15.77 $ 15.77 גבוה 24 שעות $ 18.18$ 18.18 $ 18.18 שיא כל הזמנים $ 372.65$ 372.65 $ 372.65 המחיר הנמוך ביותר $ 9.85$ 9.85 $ 9.85 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.80% שינוי מחיר (1D) -9.67% שינוי מחיר (7D) -7.69% שינוי מחיר (7D) -7.69%

Metaverse Index (MVI) המחיר בזמן אמת של הוא $16.25. במהלך 24 השעות האחרונות, MVI נסחר בטווח שבין שפל של $ 15.77 לבין שיא של $ 18.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 372.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.85.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVI השתנה ב +2.80% במהלך השעה האחרונה, -9.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metaverse Index (MVI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור 112.88K 112.88K 112.88K אספקה כוללת 112,881.9875426244 112,881.9875426244 112,881.9875426244

שווי השוק הנוכחי של Metaverse Index הוא $ 1.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVI הוא 112.88K, עם היצע כולל של 112881.9875426244. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.