עוד על MVI

MVI מידע על מחיר

MVI אתר רשמי

MVI טוקניומיקה

MVI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Metaverse Index סֵמֶל

Metaverse Index מחיר (MVI)

לא רשום

1 MVI ל USDמחיר חי:

$16.23
$16.23$16.23
-9.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Metaverse Index (MVI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:41:47 (UTC+8)

Metaverse Index (MVI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 15.77
$ 15.77$ 15.77
24 שעות נמוך
$ 18.18
$ 18.18$ 18.18
גבוה 24 שעות

$ 15.77
$ 15.77$ 15.77

$ 18.18
$ 18.18$ 18.18

$ 372.65
$ 372.65$ 372.65

$ 9.85
$ 9.85$ 9.85

+2.80%

-9.67%

-7.69%

-7.69%

Metaverse Index (MVI) המחיר בזמן אמת של הוא $16.25. במהלך 24 השעות האחרונות, MVI נסחר בטווח שבין שפל של $ 15.77 לבין שיא של $ 18.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 372.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 9.85.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVI השתנה ב +2.80% במהלך השעה האחרונה, -9.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metaverse Index (MVI) מידע שוק

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

--
----

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

112.88K
112.88K 112.88K

112,881.9875426244
112,881.9875426244 112,881.9875426244

שווי השוק הנוכחי של Metaverse Index הוא $ 1.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVI הוא 112.88K, עם היצע כולל של 112881.9875426244. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.

Metaverse Index (MVI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Metaverse Indexל USDהיה $ -1.73988767154122.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetaverse Index ל USDהיה . $ -2.7375367500.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetaverse Index ל USDהיה $ +1.9889268750.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Metaverse Indexל USDהיה $ -2.726837124069995.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.73988767154122-9.67%
30 ימים$ -2.7375367500-16.84%
60 ימים$ +1.9889268750+12.24%
90 ימים$ -2.726837124069995-14.36%

מה זהMetaverse Index (MVI)

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Metaverse Index (MVI) משאב

האתר הרשמי

Metaverse Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Metaverse Index (MVI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metaverse Index (MVI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metaverse Index.

בדוק את Metaverse Index תחזית המחיר עכשיו‏!

MVI למטבעות מקומיים

Metaverse Index (MVI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Metaverse Index (MVI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MVI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Metaverse Index (MVI)

כמה שווה Metaverse Index (MVI) היום?
החי MVIהמחיר ב USD הוא 16.25 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MVI ל USD?
המחיר הנוכחי של MVI ל USD הוא $ 16.25. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Metaverse Index?
שווי השוק של MVI הוא $ 1.83M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MVI?
ההיצע במחזור של MVI הוא 112.88K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MVI?
‏‏MVI השיג מחיר שיא (ATH) של 372.65 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MVI?
MVI ‏‏רשם מחירATL של 9.85 USD.
מהו נפח המסחר של MVI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MVI הוא -- USD.
האם MVI יעלה השנה?
MVI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MVI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:41:47 (UTC+8)

Metaverse Index (MVI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.