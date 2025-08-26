Maxi PayFi Strategy Token (MPST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.998641 24 שעות נמוך $ 0.99947 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.998641 גבוה 24 שעות $ 0.99947 שיא כל הזמנים $ 1.049 המחיר הנמוך ביותר $ 0.984789 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -0.06%

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999043. במהלך 24 השעות האחרונות, MPST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998641 לבין שיא של $ 0.99947, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.984789.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPST השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) מידע שוק

שווי שוק $ 42.59M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.59M אספקת מחזור 42.63M אספקה כוללת 42,634,664.771302

שווי השוק הנוכחי של Maxi PayFi Strategy Token הוא $ 42.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPST הוא 42.63M, עם היצע כולל של 42634664.771302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.59M.