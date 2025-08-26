עוד על MPST

Maxi PayFi Strategy Token סֵמֶל

Maxi PayFi Strategy Token מחיר (MPST)

לא רשום

$0.999043
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Maxi PayFi Strategy Token (MPST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:30:06 (UTC+8)

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) מידע על מחיר (USD)

$ 0.998641
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.998641
$ 0.99947
$ 1.049
$ 0.984789
-0.00%

+0.01%

-0.06%

-0.06%

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999043. במהלך 24 השעות האחרונות, MPST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998641 לבין שיא של $ 0.99947, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.984789.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPST השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) מידע שוק

$ 42.59M
--
$ 42.59M
42.63M
42,634,664.771302
שווי השוק הנוכחי של Maxi PayFi Strategy Token הוא $ 42.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPST הוא 42.63M, עם היצע כולל של 42634664.771302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.59M.

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Maxi PayFi Strategy Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaxi PayFi Strategy Token ל USDהיה . $ -0.0006484788.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaxi PayFi Strategy Token ל USDהיה $ -0.0003110020.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Maxi PayFi Strategy Tokenל USDהיה $ +0.0005370228411736.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.01%
30 ימים$ -0.0006484788-0.06%
60 ימים$ -0.0003110020-0.03%
90 ימים$ +0.0005370228411736+0.05%

מה זהMaxi PayFi Strategy Token (MPST)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) משאב

האתר הרשמי

Maxi PayFi Strategy Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Maxi PayFi Strategy Token (MPST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Maxi PayFi Strategy Token (MPST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Maxi PayFi Strategy Token.

בדוק את Maxi PayFi Strategy Token תחזית המחיר עכשיו‏!

MPST למטבעות מקומיים

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Maxi PayFi Strategy Token (MPST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MPST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

כמה שווה Maxi PayFi Strategy Token (MPST) היום?
החי MPSTהמחיר ב USD הוא 0.999043 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MPST ל USD?
המחיר הנוכחי של MPST ל USD הוא $ 0.999043. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Maxi PayFi Strategy Token?
שווי השוק של MPST הוא $ 42.59M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MPST?
ההיצע במחזור של MPST הוא 42.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MPST?
‏‏MPST השיג מחיר שיא (ATH) של 1.049 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MPST?
MPST ‏‏רשם מחירATL של 0.984789 USD.
מהו נפח המסחר של MPST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MPST הוא -- USD.
האם MPST יעלה השנה?
MPST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MPST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
