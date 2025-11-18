Matr1x מחיר היום

מחיר Matr1x (MAX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00349714, עם שינוי של 0.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAX ל USD הוא $ 0.00349714 לכל MAX.

Matr1x כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 553,590, עם היצע במחזור של 158.30M MAX. ב‑24 השעות האחרונות, MAX סחר בין $ 0.00343546 (נמוך) ל $ 0.00353199 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.474276, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00328288.

ביצועים לטווח קצר, MAX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Matr1x (MAX) מידע שוק

שווי שוק $ 553.59K$ 553.59K $ 553.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M אספקת מחזור 158.30M 158.30M 158.30M אספקה כוללת 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Matr1x הוא $ 553.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAX הוא 158.30M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.80M.