קבל Matr1x תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MAX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Matr1x % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Matr1x תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Matr1x (MAX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Matr1x ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003057 בשנת 2025. Matr1x (MAX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Matr1x ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003210 בשנת 2026. Matr1x (MAX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MAX הוא $ 0.003370 עם 10.25% שיעור צמיחה. Matr1x (MAX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MAX הוא $ 0.003539 עם 15.76% שיעור צמיחה. Matr1x (MAX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MAX הוא $ 0.003716 עם 21.55% שיעור צמיחה. Matr1x (MAX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MAX הוא $ 0.003902 עם 27.63% שיעור צמיחה. Matr1x (MAX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Matr1x עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006356. Matr1x (MAX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Matr1x עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010353. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003057 0.00%

2026 $ 0.003210 5.00%

2027 $ 0.003370 10.25%

2028 $ 0.003539 15.76%

2029 $ 0.003716 21.55%

2030 $ 0.003902 27.63%

2031 $ 0.004097 34.01%

2032 $ 0.004302 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.004517 47.75%

2034 $ 0.004743 55.13%

2035 $ 0.004980 62.89%

2036 $ 0.005229 71.03%

2037 $ 0.005490 79.59%

2038 $ 0.005765 88.56%

2039 $ 0.006053 97.99%

2040 $ 0.006356 107.89% הצג עוד לטווח קצר Matr1x תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003057 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003057 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003060 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003070 0.41% Matr1x (MAX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMAXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003057 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Matr1x (MAX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMAX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003057 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Matr1x (MAX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMAX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003060 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Matr1x (MAX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMAX הוא $0.003070 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Matr1x מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 484.00K$ 484.00K $ 484.00K אספקת מחזור 158.30M 158.30M 158.30M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MAX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MAX יש כמות במעגל של 158.30M ושווי שוק כולל של $ 484.00K. צפה MAX במחיר חי

Matr1x מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMatr1xדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMatr1x הוא 0.003057USD. היצע במחזור של Matr1x(MAX) הוא 158.30M MAX , מה שמעניק לו שווי שוק של $483,995 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -12.67% $ -0.000443 $ 0.003507 $ 0.003005

7 ימים -12.78% $ -0.000390 $ 0.008253 $ 0.003021

30 ימים -63.36% $ -0.001937 $ 0.008253 $ 0.003021 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Matr1x הראה תנועת מחירים של $-0.000443 , המשקפת -12.67% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Matr1x נסחר בשיא של $0.008253 ושפל של $0.003021 . נרשם שינוי במחיר של -12.78% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMAX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Matr1x חווה -63.36% שינוי, המשקף בערך $-0.001937 לערכו. זה מצביע על כך ש MAX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Matr1x (MAX) מודול חיזוי מחיר עובד? Matr1x מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MAXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMatr1x לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MAX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Matr1x. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMAX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMAX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Matr1x.

מדוע MAX חיזוי מחירים חשוב?

MAX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MAX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MAX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MAX בחודש הבא? על פי Matr1x (MAX) כלי תחזית המחירים, המחיר MAX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MAX בשנת 2026? המחיר של 1 Matr1x (MAX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MAX בשנת 2027? Matr1x (MAX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MAX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MAX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Matr1x (MAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MAX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Matr1x (MAX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MAX בשנת 2030? המחיר של 1 Matr1x (MAX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MAX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MAX תחזית המחיר בשנת 2040? Matr1x (MAX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MAX עד שנת 2040. הירשם עכשיו