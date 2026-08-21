Maru Dog מחיר היום

מחיר Maru Dog (MARU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARU ל USD הוא $ 0 לכל MARU.

Maru Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,329, עם היצע במחזור של 77.78B MARU. ב‑24 השעות האחרונות, MARU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARU נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +19.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Maru Dog (MARU) מידע שוק

שווי שוק $ 45.33K$ 45.33K $ 45.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.33K$ 45.33K $ 45.33K אספקת מחזור 77.78B 77.78B 77.78B אספקה כוללת 77,777,777,776.0 77,777,777,776.0 77,777,777,776.0

שווי השוק הנוכחי של Maru Dog הוא $ 45.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARU הוא 77.78B, עם היצע כולל של 77777777776.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.33K.