MAGA DOGE (MAGADOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.84% שינוי מחיר (1D) -7.61% שינוי מחיר (7D) -0.48%

MAGA DOGE (MAGADOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGADOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGADOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGADOGE השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -7.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAGA DOGE (MAGADOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 56.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.52K אספקת מחזור 42,068.94T אספקה כוללת 4.206894268487709e+16

שווי השוק הנוכחי של MAGA DOGE הוא $ 56.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGADOGE הוא 42,068.94T, עם היצע כולל של 4.206894268487709e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.52K.