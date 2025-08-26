עוד על MAGADOGE

MAGA DOGE סֵמֶל

MAGA DOGE מחיר (MAGADOGE)

לא רשום

1 MAGADOGE ל USDמחיר חי:

--
----
-7.60%1D
mexc
USD
MAGA DOGE (MAGADOGE) טבלת מחירים חיה
MAGA DOGE (MAGADOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

-7.61%

-0.48%

-0.48%

MAGA DOGE (MAGADOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGADOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGADOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGADOGE השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, -7.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAGA DOGE (MAGADOGE) מידע שוק

$ 56.52K
$ 56.52K$ 56.52K

--
----

$ 56.52K
$ 56.52K$ 56.52K

42,068.94T
42,068.94T 42,068.94T

4.206894268487709e+16
4.206894268487709e+16 4.206894268487709e+16

שווי השוק הנוכחי של MAGA DOGE הוא $ 56.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGADOGE הוא 42,068.94T, עם היצע כולל של 4.206894268487709e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.52K.

MAGA DOGE (MAGADOGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MAGA DOGEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMAGA DOGE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMAGA DOGE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MAGA DOGEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.61%
30 ימים$ 0-17.03%
60 ימים$ 0-23.41%
90 ימים$ 0--

מה זהMAGA DOGE (MAGADOGE)

At MAGA DOGE, we’re all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn’t just a coin; it’s an experience. We’ve got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what’s crypto without a little fun? Real Potential: While we’re all about the laughs, we’re serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you’re a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you’re not just investing in a coin; you’re investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE!

MAGA DOGE (MAGADOGE) משאב

האתר הרשמי

MAGA DOGEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MAGA DOGE (MAGADOGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MAGA DOGE (MAGADOGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MAGA DOGE.

בדוק את MAGA DOGE תחזית המחיר עכשיו‏!

MAGADOGE למטבעות מקומיים

MAGA DOGE (MAGADOGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MAGA DOGE (MAGADOGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAGADOGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MAGA DOGE (MAGADOGE)

כמה שווה MAGA DOGE (MAGADOGE) היום?
החי MAGADOGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAGADOGE ל USD?
המחיר הנוכחי של MAGADOGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MAGA DOGE?
שווי השוק של MAGADOGE הוא $ 56.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAGADOGE?
ההיצע במחזור של MAGADOGE הוא 42,068.94T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAGADOGE?
‏‏MAGADOGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAGADOGE?
MAGADOGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MAGADOGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAGADOGE הוא -- USD.
האם MAGADOGE יעלה השנה?
MAGADOGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAGADOGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
