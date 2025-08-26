LOULOU מחיר (LOULOU)
-0.68%
-18.46%
+34.39%
+34.39%
LOULOU (LOULOU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0021342. במהלך 24 השעות האחרונות, LOULOU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00212292 לבין שיא של $ 0.00266312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOULOUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01142393, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00143895.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOULOU השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -18.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של LOULOU הוא $ 2.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOULOU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.13M.
במהלך היום, השינוי במחיר של LOULOUל USDהיה $ -0.000483343814286175.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLOULOU ל USDהיה . $ -0.0006145548.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLOULOU ל USDהיה $ +0.0000374379.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LOULOUל USDהיה $ -0.0004043469638414203.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000483343814286175
|-18.46%
|30 ימים
|$ -0.0006145548
|-28.79%
|60 ימים
|$ +0.0000374379
|+1.75%
|90 ימים
|$ -0.0004043469638414203
|-15.92%
Memecoin based on sol. 💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶 🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰 🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀 💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸 🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾 🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰 ⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸 🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶 🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕 💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.