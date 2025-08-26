LOULOU (LOULOU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00212292 $ 0.00212292 $ 0.00212292 24 שעות נמוך $ 0.00266312 $ 0.00266312 $ 0.00266312 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00212292$ 0.00212292 $ 0.00212292 גבוה 24 שעות $ 0.00266312$ 0.00266312 $ 0.00266312 שיא כל הזמנים $ 0.01142393$ 0.01142393 $ 0.01142393 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00143895$ 0.00143895 $ 0.00143895 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.68% שינוי מחיר (1D) -18.46% שינוי מחיר (7D) +34.39% שינוי מחיר (7D) +34.39%

LOULOU (LOULOU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0021342. במהלך 24 השעות האחרונות, LOULOU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00212292 לבין שיא של $ 0.00266312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOULOUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01142393, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00143895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOULOU השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -18.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LOULOU (LOULOU) מידע שוק

שווי שוק $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LOULOU הוא $ 2.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOULOU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.13M.