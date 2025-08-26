עוד על LOULOU

LOULOU מחיר (LOULOU)

1 LOULOU ל USDמחיר חי:

$0.00213534
-18.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
LOULOU (LOULOU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:39:23 (UTC+8)

LOULOU (LOULOU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00212292
24 שעות נמוך
$ 0.00266312
גבוה 24 שעות

$ 0.00212292
$ 0.00266312
$ 0.01142393
$ 0.00143895
-0.68%

-18.46%

+34.39%

+34.39%

LOULOU (LOULOU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0021342. במהלך 24 השעות האחרונות, LOULOU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00212292 לבין שיא של $ 0.00266312, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOULOUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01142393, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00143895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOULOU השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -18.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LOULOU (LOULOU) מידע שוק

$ 2.13M
--
$ 2.13M
1.00B
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של LOULOU הוא $ 2.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOULOU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.13M.

LOULOU (LOULOU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LOULOUל USDהיה $ -0.000483343814286175.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLOULOU ל USDהיה . $ -0.0006145548.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLOULOU ל USDהיה $ +0.0000374379.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LOULOUל USDהיה $ -0.0004043469638414203.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000483343814286175-18.46%
30 ימים$ -0.0006145548-28.79%
60 ימים$ +0.0000374379+1.75%
90 ימים$ -0.0004043469638414203-15.92%

מה זהLOULOU (LOULOU)

Memecoin based on sol. 💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶 🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰 🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀 💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸 🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾 🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰 ⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸 🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶 🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕 💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

LOULOU (LOULOU) משאב

האתר הרשמי

LOULOUתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LOULOU (LOULOU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LOULOU (LOULOU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LOULOU.

בדוק את LOULOU תחזית המחיר עכשיו‏!

LOULOU למטבעות מקומיים

LOULOU (LOULOU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LOULOU (LOULOU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOULOU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LOULOU (LOULOU)

כמה שווה LOULOU (LOULOU) היום?
החי LOULOUהמחיר ב USD הוא 0.0021342 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOULOU ל USD?
המחיר הנוכחי של LOULOU ל USD הוא $ 0.0021342. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LOULOU?
שווי השוק של LOULOU הוא $ 2.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOULOU?
ההיצע במחזור של LOULOU הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOULOU?
‏‏LOULOU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01142393 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOULOU?
LOULOU ‏‏רשם מחירATL של 0.00143895 USD.
מהו נפח המסחר של LOULOU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOULOU הוא -- USD.
האם LOULOU יעלה השנה?
LOULOU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOULOU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
LOULOU (LOULOU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.