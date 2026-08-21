KRAQ xStock מחיר היום

מחיר KRAQ xStock (KRAQX) בזמן אמת היום הוא $ 9.98, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KRAQX ל USD הוא $ 9.98 לכל KRAQX.

KRAQ xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 649,649, עם היצע במחזור של 65.10K KRAQX. ב‑24 השעות האחרונות, KRAQX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.74, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 9.78.

ביצועים לטווח קצר, KRAQX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 405.57.

KRAQ xStock (KRAQX) מידע שוק

שווי שוק $ 649.65K$ 649.65K $ 649.65K נפח (24 שעות) $ 405.57$ 405.57 $ 405.57 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.60M$ 74.60M $ 74.60M אספקת מחזור 65.10K 65.10K 65.10K אספקה כוללת 5,061,699.0 5,061,699.0 5,061,699.0

שווי השוק הנוכחי של KRAQ xStock הוא $ 649.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 405.57. ההיצע במחזור של KRAQX הוא 65.10K, עם היצע כולל של 5061699.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.60M.