Kiirocoin (KIIRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00140387 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.928142 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.42% שינוי מחיר (7D) -31.60%

Kiirocoin (KIIRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00140387, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.928142, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIIRO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kiirocoin (KIIRO) מידע שוק

שווי שוק $ 15.65K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.65K אספקת מחזור 16.11M אספקה כוללת 16,114,001.40456398

שווי השוק הנוכחי של Kiirocoin הוא $ 15.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIIRO הוא 16.11M, עם היצע כולל של 16114001.40456398. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.65K.