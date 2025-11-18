Kekistan מחיר היום

מחיר Kekistan (KEK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000258, עם שינוי של 8.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KEK ל USD הוא $ 0.00000258 לכל KEK.

Kekistan כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,081,826, עם היצע במחזור של 420.69B KEK. ב‑24 השעות האחרונות, KEK סחר בין $ 0.00000251 (נמוך) ל $ 0.0000031 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00003536, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KEK נע ב -9.13% בשעה האחרונה ו -29.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kekistan (KEK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kekistan הוא $ 1.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEK הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.