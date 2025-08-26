Jogeco Dog (JOGECO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -3.97% שינוי מחיר (7D) -1.64% שינוי מחיר (7D) -1.64%

Jogeco Dog (JOGECO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JOGECO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOGECOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOGECO השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -3.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jogeco Dog (JOGECO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.47K$ 66.47K $ 66.47K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jogeco Dog הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOGECO הוא 0.00, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.47K.