Innovosens מחיר היום

מחיר Innovosens (ISENS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00017611, עם שינוי של 8.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ISENS ל USD הוא $ 0.00017611 לכל ISENS.

Innovosens כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 175,328, עם היצע במחזור של 990.42M ISENS. ב‑24 השעות האחרונות, ISENS סחר בין $ 0.0001217 (נמוך) ל $ 0.00019427 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00147605, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005162.

ביצועים לטווח קצר, ISENS נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -39.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Innovosens (ISENS) מידע שוק

שווי שוק $ 175.33K$ 175.33K $ 175.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 175.33K$ 175.33K $ 175.33K אספקת מחזור 990.42M 990.42M 990.42M אספקה כוללת 990,424,748.2791611 990,424,748.2791611 990,424,748.2791611

שווי השוק הנוכחי של Innovosens הוא $ 175.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ISENS הוא 990.42M, עם היצע כולל של 990424748.2791611. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.33K.