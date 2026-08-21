INMU מחיר היום

מחיר INMU (INMU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ INMU ל USD הוא $ 0 לכל INMU.

INMU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,442, עם היצע במחזור של 964.94M INMU. ב‑24 השעות האחרונות, INMU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00184125, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, INMU נע ב +1.95% בשעה האחרונה ו +20.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

INMU (INMU) מידע שוק

שווי שוק $ 34.44K$ 34.44K $ 34.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.44K$ 34.44K $ 34.44K אספקת מחזור 964.94M 964.94M 964.94M אספקה כוללת 964,944,167.361422 964,944,167.361422 964,944,167.361422

שווי השוק הנוכחי של INMU הוא $ 34.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INMU הוא 964.94M, עם היצע כולל של 964944167.361422. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.44K.