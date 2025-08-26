Infrared Bera (IBERA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.32 $ 2.32 $ 2.32 24 שעות נמוך $ 2.57 $ 2.57 $ 2.57 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.32$ 2.32 $ 2.32 גבוה 24 שעות $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 שיא כל הזמנים $ 8.98$ 8.98 $ 8.98 המחיר הנמוך ביותר $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.83% שינוי מחיר (1D) -8.60% שינוי מחיר (7D) +2.35% שינוי מחיר (7D) +2.35%

Infrared Bera (IBERA) המחיר בזמן אמת של הוא $2.35. במהלך 24 השעות האחרונות, IBERA נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.32 לבין שיא של $ 2.57, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBERAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.41.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBERA השתנה ב -1.83% במהלך השעה האחרונה, -8.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infrared Bera (IBERA) מידע שוק

שווי שוק $ 185.82M$ 185.82M $ 185.82M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 185.82M$ 185.82M $ 185.82M אספקת מחזור 79.17M 79.17M 79.17M אספקה כוללת 79,171,160.29974703 79,171,160.29974703 79,171,160.29974703

שווי השוק הנוכחי של Infrared Bera הוא $ 185.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBERA הוא 79.17M, עם היצע כולל של 79171160.29974703. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.82M.