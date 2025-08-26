עוד על IBERA

Infrared Bera סֵמֶל

Infrared Bera מחיר (IBERA)

לא רשום

1 IBERA ל USDמחיר חי:

$2.35$2.35
-8.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Infrared Bera (IBERA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:45:19 (UTC+8)

Infrared Bera (IBERA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.32$ 2.32
24 שעות נמוך
$ 2.57$ 2.57
גבוה 24 שעות

$ 2.32$ 2.32

$ 2.57$ 2.57

$ 8.98$ 8.98

$ 1.41$ 1.41

-1.83%

-8.60%

+2.35%

+2.35%

Infrared Bera (IBERA) המחיר בזמן אמת של הוא $2.35. במהלך 24 השעות האחרונות, IBERA נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.32 לבין שיא של $ 2.57, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBERAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.41.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IBERA השתנה ב -1.83% במהלך השעה האחרונה, -8.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infrared Bera (IBERA) מידע שוק

$ 185.82M$ 185.82M

--
$ 185.82M$ 185.82M

79.17M 79.17M

79,171,160.29974703 79,171,160.29974703

שווי השוק הנוכחי של Infrared Bera הוא $ 185.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IBERA הוא 79.17M, עם היצע כולל של 79171160.29974703. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.82M.

Infrared Bera (IBERA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Infrared Beraל USDהיה $ -0.220910187907129.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfrared Bera ל USDהיה . $ +0.0909781350.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInfrared Bera ל USDהיה $ +1.1165733600.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Infrared Beraל USDהיה $ -0.4930590037657795.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.220910187907129-8.60%
30 ימים$ +0.0909781350+3.87%
60 ימים$ +1.1165733600+47.51%
90 ימים$ -0.4930590037657795-17.34%

מה זהInfrared Bera (IBERA)

Infrared Bera (IBERA) משאב

האתר הרשמי

Infrared Beraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infrared Bera (IBERA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infrared Bera (IBERA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infrared Bera.

בדוק את Infrared Bera תחזית המחיר עכשיו‏!

IBERA למטבעות מקומיים

Infrared Bera (IBERA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infrared Bera (IBERA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IBERA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Infrared Bera (IBERA)

כמה שווה Infrared Bera (IBERA) היום?
החי IBERAהמחיר ב USD הוא 2.35 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IBERA ל USD?
המחיר הנוכחי של IBERA ל USD הוא $ 2.35. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infrared Bera?
שווי השוק של IBERA הוא $ 185.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IBERA?
ההיצע במחזור של IBERA הוא 79.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IBERA?
‏‏IBERA השיג מחיר שיא (ATH) של 8.98 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IBERA?
IBERA ‏‏רשם מחירATL של 1.41 USD.
מהו נפח המסחר של IBERA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IBERA הוא -- USD.
האם IBERA יעלה השנה?
IBERA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IBERA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Infrared Bera (IBERA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

