Impossible Finance Launchpad (IDIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02083556 $ 0.02083556 $ 0.02083556 24 שעות נמוך $ 0.02180101 $ 0.02180101 $ 0.02180101 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02083556$ 0.02083556 $ 0.02083556 גבוה 24 שעות $ 0.02180101$ 0.02180101 $ 0.02180101 שיא כל הזמנים $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0088129$ 0.0088129 $ 0.0088129 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -3.38% שינוי מחיר (7D) -7.62% שינוי מחיר (7D) -7.62%

Impossible Finance Launchpad (IDIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02091573. במהלך 24 השעות האחרונות, IDIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02083556 לבין שיא של $ 0.02180101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0088129.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDIA השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.65M$ 15.65M $ 15.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.92M$ 20.92M $ 20.92M אספקת מחזור 748.39M 748.39M 748.39M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Impossible Finance Launchpad הוא $ 15.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDIA הוא 748.39M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.92M.