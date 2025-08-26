עוד על IDIA

IDIA מידע על מחיר

IDIA אתר רשמי

IDIA טוקניומיקה

IDIA תחזית מחיר

Impossible Finance Launchpad סֵמֶל

Impossible Finance Launchpad מחיר (IDIA)

לא רשום

1 IDIA ל USDמחיר חי:

$0.02091716
-3.40%1D
-3.40%1D
Impossible Finance Launchpad (IDIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:23:12 (UTC+8)

Impossible Finance Launchpad (IDIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02083556
24 שעות נמוך
24 שעות נמוך
$ 0.02180101
גבוה 24 שעות
גבוה 24 שעות

$ 0.02083556
$ 0.02083556$ 0.02083556

$ 0.02180101
$ 0.02180101$ 0.02180101

$ 3.51
$ 3.51$ 3.51

$ 0.0088129
$ 0.0088129$ 0.0088129

-0.14%

-3.38%

-7.62%

-7.62%

Impossible Finance Launchpad (IDIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02091573. במהלך 24 השעות האחרונות, IDIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02083556 לבין שיא של $ 0.02180101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0088129.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDIA השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) מידע שוק

$ 15.65M
$ 15.65M$ 15.65M

--
----

$ 20.92M
$ 20.92M$ 20.92M

748.39M
748.39M 748.39M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Impossible Finance Launchpad הוא $ 15.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDIA הוא 748.39M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.92M.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Impossible Finance Launchpadל USDהיה $ -0.00073310989282111.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלImpossible Finance Launchpad ל USDהיה . $ -0.0035293328.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלImpossible Finance Launchpad ל USDהיה $ -0.0041249291.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Impossible Finance Launchpadל USDהיה $ +0.00070172516678845.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00073310989282111-3.38%
30 ימים$ -0.0035293328-16.87%
60 ימים$ -0.0041249291-19.72%
90 ימים$ +0.00070172516678845+3.47%

מה זהImpossible Finance Launchpad (IDIA)

Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Impossible Finance Launchpad (IDIA) משאב

האתר הרשמי

Impossible Finance Launchpadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Impossible Finance Launchpad (IDIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Impossible Finance Launchpad (IDIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Impossible Finance Launchpad.

בדוק את Impossible Finance Launchpad תחזית המחיר עכשיו‏!

IDIA למטבעות מקומיים

Impossible Finance Launchpad (IDIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Impossible Finance Launchpad (IDIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IDIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Impossible Finance Launchpad (IDIA)

כמה שווה Impossible Finance Launchpad (IDIA) היום?
החי IDIAהמחיר ב USD הוא 0.02091573 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IDIA ל USD?
המחיר הנוכחי של IDIA ל USD הוא $ 0.02091573. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Impossible Finance Launchpad?
שווי השוק של IDIA הוא $ 15.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IDIA?
ההיצע במחזור של IDIA הוא 748.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IDIA?
‏‏IDIA השיג מחיר שיא (ATH) של 3.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IDIA?
IDIA ‏‏רשם מחירATL של 0.0088129 USD.
מהו נפח המסחר של IDIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IDIA הוא -- USD.
האם IDIA יעלה השנה?
IDIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IDIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:23:12 (UTC+8)

Impossible Finance Launchpad (IDIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.