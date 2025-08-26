Hourglass (WAIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00426302 $ 0.00426302 $ 0.00426302 24 שעות נמוך $ 0.00466721 $ 0.00466721 $ 0.00466721 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00426302$ 0.00426302 $ 0.00426302 גבוה 24 שעות $ 0.00466721$ 0.00466721 $ 0.00466721 שיא כל הזמנים $ 0.464756$ 0.464756 $ 0.464756 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00176993$ 0.00176993 $ 0.00176993 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.00% שינוי מחיר (1D) -6.18% שינוי מחיר (7D) +1.47% שינוי מחיר (7D) +1.47%

Hourglass (WAIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00435955. במהלך 24 השעות האחרונות, WAIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00426302 לבין שיא של $ 0.00466721, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.464756, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00176993.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAIT השתנה ב +2.00% במהלך השעה האחרונה, -6.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hourglass (WAIT) מידע שוק

שווי שוק $ 426.16K$ 426.16K $ 426.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 426.16K$ 426.16K $ 426.16K אספקת מחזור 97.75M 97.75M 97.75M אספקה כוללת 97,751,977.44609132 97,751,977.44609132 97,751,977.44609132

שווי השוק הנוכחי של Hourglass הוא $ 426.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAIT הוא 97.75M, עם היצע כולל של 97751977.44609132. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 426.16K.