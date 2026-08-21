HorseCoin מחיר היום

מחיר HorseCoin (马币) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 马币 ל USD הוא $ 0 לכל 马币.

HorseCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,308, עם היצע במחזור של 1.00B 马币. ב‑24 השעות האחרונות, 马币 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03265298, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 马币 נע ב +1.53% בשעה האחרונה ו +6.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HorseCoin (马币) מידע שוק

שווי שוק $ 24.31K$ 24.31K $ 24.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.31K$ 24.31K $ 24.31K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HorseCoin הוא $ 24.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 马币 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.31K.