HoodAgent מחיר היום

מחיר HoodAgent (HOODAGENT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOODAGENT ל USD הוא $ 0 לכל HOODAGENT.

HoodAgent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,728, עם היצע במחזור של 1.00B HOODAGENT. ב‑24 השעות האחרונות, HOODAGENT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOODAGENT נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו +17.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HoodAgent (HOODAGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 23.73K$ 23.73K $ 23.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.73K$ 23.73K $ 23.73K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HoodAgent הוא $ 23.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOODAGENT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.73K.