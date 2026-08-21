Harmonix Finance מחיר היום

מחיר Harmonix Finance (HAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00202065, עם שינוי של 3.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAR ל USD הוא $ 0.00202065 לכל HAR.

Harmonix Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,020,598, עם היצע במחזור של 1.00B HAR. ב‑24 השעות האחרונות, HAR סחר בין $ 0.00195143 (נמוך) ל $ 0.00208939 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01278724, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00159854.

ביצועים לטווח קצר, HAR נע ב +3.54% בשעה האחרונה ו -0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 805.42.

Harmonix Finance (HAR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M נפח (24 שעות) $ 805.42$ 805.42 $ 805.42 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Harmonix Finance הוא $ 2.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 805.42. ההיצע במחזור של HAR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.02M.