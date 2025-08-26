Half Orange Drinking Lemonade (HODL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.01266971
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21%
שינוי מחיר (1D) -8.93%
שינוי מחיר (7D) +1.72%

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01266971, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HODL השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -8.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) מידע שוק

שווי שוק $ 44.32K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.32K
אספקת מחזור 999.73M
אספקה כוללת 999,728,866.483046

שווי השוק הנוכחי של Half Orange Drinking Lemonade הוא $ 44.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HODL הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999728866.483046. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.32K.