Grokius Maximus מחיר היום

מחיר Grokius Maximus (GROKIUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GROKIUS ל USD הוא $ 0 לכל GROKIUS.

Grokius Maximus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,905, עם היצע במחזור של 999.79M GROKIUS. ב‑24 השעות האחרונות, GROKIUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00430277, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GROKIUS נע ב -0.80% בשעה האחרונה ו +10.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Grokius Maximus (GROKIUS) מידע שוק

שווי שוק $ 67.91K$ 67.91K $ 67.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.91K$ 67.91K $ 67.91K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,793,521.162401 999,793,521.162401 999,793,521.162401

שווי השוק הנוכחי של Grokius Maximus הוא $ 67.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GROKIUS הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999793521.162401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.91K.