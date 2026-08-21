GOD Coin מחיר היום

מחיר GOD Coin (GOD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOD ל USD הוא $ 0 לכל GOD.

GOD Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,202, עם היצע במחזור של 777.78B GOD. ב‑24 השעות האחרונות, GOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOD נע ב -0.27% בשעה האחרונה ו +22.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GOD Coin (GOD) מידע שוק

שווי שוק $ 33.20K$ 33.20K $ 33.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.20K$ 33.20K $ 33.20K אספקת מחזור 777.78B 777.78B 777.78B אספקה כוללת 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0 777,777,777,777.0

שווי השוק הנוכחי של GOD Coin הוא $ 33.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOD הוא 777.78B, עם היצע כולל של 777777777777.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.20K.