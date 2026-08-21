Giggle Panda מחיר היום

מחיר Giggle Panda (GIGL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIGL ל USD הוא $ 0 לכל GIGL.

Giggle Panda כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,573, עם היצע במחזור של 1000.00M GIGL. ב‑24 השעות האחרונות, GIGL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0063259, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GIGL נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +13.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Giggle Panda (GIGL) מידע שוק

שווי שוק $ 35.57K$ 35.57K $ 35.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.57K$ 35.57K $ 35.57K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Giggle Panda הוא $ 35.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIGL הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.57K.