Audiera מחיר היום

מחיר Audiera (BEAT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.14447, עם שינוי של 10.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEAT ל ILS הוא ₪ 0.14447 לכל BEAT.

Audiera כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של ₪ 23.19M, עם היצע במחזור של 160.52M BEAT. ב‑24 השעות האחרונות, BEAT סחר בין ₪ 0.11889 (נמוך) ל ₪ 0.1735 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BEAT נע ב +7.62% בשעה האחרונה ו -84.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 2.63M.

Audiera (BEAT) מידע שוק

שווי שוק ₪ 23.19M₪ 23.19M ₪ 23.19M נפח (24 שעות) ₪ 2.63M₪ 2.63M ₪ 2.63M שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 144.47M₪ 144.47M ₪ 144.47M אספקת מחזור 160.52M 160.52M 160.52M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 16.05% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Audiera הוא ₪ 23.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 2.63M. ההיצע במחזור של BEAT הוא 160.52M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 144.47M.