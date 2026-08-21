GeorgePlaysClashRoyale מחיר היום

מחיר GeorgePlaysClashRoyale (CLASH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0120141, עם שינוי של 23.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLASH ל USD הוא $ 0.0120141 לכל CLASH.

GeorgePlaysClashRoyale כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,009,979, עם היצע במחזור של 999.69M CLASH. ב‑24 השעות האחרונות, CLASH סחר בין $ 0.00956725 (נמוך) ל $ 0.01248564 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.082293, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00429789.

ביצועים לטווח קצר, CLASH נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו +45.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 442.41K.

GeorgePlaysClashRoyale (CLASH) מידע שוק

שווי שוק $ 12.01M$ 12.01M $ 12.01M נפח (24 שעות) $ 442.41K$ 442.41K $ 442.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.01M$ 12.01M $ 12.01M אספקת מחזור 999.69M 999.69M 999.69M אספקה כוללת 999,687,785.246455 999,687,785.246455 999,687,785.246455

שווי השוק הנוכחי של GeorgePlaysClashRoyale הוא $ 12.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 442.41K. ההיצע במחזור של CLASH הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999687785.246455. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.01M.