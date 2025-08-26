Galaxia (GXA) מידע על מחיר (USD)

Galaxia (GXA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00217785. במהלך 24 השעות האחרונות, GXA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00210799 לבין שיא של $ 0.00228136, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GXAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02331638, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00106629.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GXA השתנה ב -3.75% במהלך השעה האחרונה, -0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Galaxia (GXA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Galaxia הוא $ 6.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GXA הוא 3.07B, עם היצע כולל של 7619439991.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.59M.