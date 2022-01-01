Galaxia (GXA) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Galaxia (GXA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Galaxia (GXA) מידע

GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.

אתר רשמי:
http://www.galaxiacoin.io/
מסמך לבן:
https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf

Galaxia (GXA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Galaxia (GXA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 6.64M
$ 6.64M$ 6.64M
ההיצע הכולל:
$ 7.62B
$ 7.62B$ 7.62B
אספקה במחזור:
$ 3.07B
$ 3.07B$ 3.07B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 16.48M
$ 16.48M$ 16.48M
שיא כל הזמנים:
$ 0.02331638
$ 0.02331638$ 0.02331638
שפל כל הזמנים:
$ 0.00106629
$ 0.00106629$ 0.00106629
מחיר נוכחי:
$ 0.00216254
$ 0.00216254$ 0.00216254

Galaxia (GXA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Galaxia (GXA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של GXA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות GXAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את GXAטוקניומיקה, חקרו אתGXAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

GXA חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן GXA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GXA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.