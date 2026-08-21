GAIB AID מחיר היום

מחיר GAIB AID (AID) בזמן אמת היום הוא $ 0.996699, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AID ל USD הוא $ 0.996699 לכל AID.

GAIB AID כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,048,927, עם היצע במחזור של 20.11M AID. ב‑24 השעות האחרונות, AID סחר בין $ 0.995075 (נמוך) ל $ 0.996705 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.23, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.574183.

ביצועים לטווח קצר, AID נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +23.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 41.26.

GAIB AID (AID) מידע שוק

שווי שוק $ 20.05M$ 20.05M $ 20.05M נפח (24 שעות) $ 41.26$ 41.26 $ 41.26 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.05M$ 20.05M $ 20.05M אספקת מחזור 20.11M 20.11M 20.11M אספקה כוללת 20,114,694.06839379 20,114,694.06839379 20,114,694.06839379

שווי השוק הנוכחי של GAIB AID הוא $ 20.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 41.26. ההיצע במחזור של AID הוא 20.11M, עם היצע כולל של 20114694.06839379. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.05M.