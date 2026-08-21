GaiAI מחיר היום

מחיר GaiAI (GAIX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00718853, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GAIX ל USD הוא $ 0.00718853 לכל GAIX.

GaiAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,180,116, עם היצע במחזור של 164.17M GAIX. ב‑24 השעות האחרונות, GAIX סחר בין $ 0.0071452 (נמוך) ל $ 0.00719144 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.229919, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GAIX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 376.63K.

GaiAI (GAIX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M נפח (24 שעות) $ 376.63K$ 376.63K $ 376.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M אספקת מחזור 164.17M 164.17M 164.17M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GaiAI הוא $ 1.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 376.63K. ההיצע במחזור של GAIX הוא 164.17M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.19M.