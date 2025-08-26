Flat Earth Coin (FLAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0039142$ 0.0039142 $ 0.0039142 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.75% שינוי מחיר (7D) +12.74% שינוי מחיר (7D) +12.74%

Flat Earth Coin (FLAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0039142, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flat Earth Coin (FLAT) מידע שוק

שווי שוק $ 40.56K$ 40.56K $ 40.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.56K$ 40.56K $ 40.56K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,932,255.23484 999,932,255.23484 999,932,255.23484

שווי השוק הנוכחי של Flat Earth Coin הוא $ 40.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLAT הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999932255.23484. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.56K.