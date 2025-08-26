עוד על FLAT

Flat Earth Coin מחיר (FLAT)

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:25:19 (UTC+8)

Flat Earth Coin (FLAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0039142
$ 0.0039142$ 0.0039142

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.75%

+12.74%

+12.74%

Flat Earth Coin (FLAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0039142, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flat Earth Coin (FLAT) מידע שוק

$ 40.56K
$ 40.56K$ 40.56K

--
----

$ 40.56K
$ 40.56K$ 40.56K

999.93M
999.93M 999.93M

999,932,255.23484
999,932,255.23484 999,932,255.23484

שווי השוק הנוכחי של Flat Earth Coin הוא $ 40.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLAT הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999932255.23484. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.56K.

Flat Earth Coin (FLAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Flat Earth Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlat Earth Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlat Earth Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Flat Earth Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.75%
30 ימים$ 0+12.99%
60 ימים$ 0+22.23%
90 ימים$ 0--

מה זהFlat Earth Coin (FLAT)

Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off.

Flat Earth Coin (FLAT) משאב

Flat Earth Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Flat Earth Coin (FLAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Flat Earth Coin (FLAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Flat Earth Coin.

בדוק את Flat Earth Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

FLAT למטבעות מקומיים

Flat Earth Coin (FLAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Flat Earth Coin (FLAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Flat Earth Coin (FLAT)

כמה שווה Flat Earth Coin (FLAT) היום?
החי FLATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLAT ל USD?
המחיר הנוכחי של FLAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Flat Earth Coin?
שווי השוק של FLAT הוא $ 40.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLAT?
ההיצע במחזור של FLAT הוא 999.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLAT?
‏‏FLAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0039142 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLAT?
FLAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FLAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLAT הוא -- USD.
האם FLAT יעלה השנה?
FLAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:25:19 (UTC+8)

