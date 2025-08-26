עוד על FLRETH

Flare Staked Ether סֵמֶל

Flare Staked Ether מחיר (FLRETH)

לא רשום

1 FLRETH ל USDמחיר חי:

$4,475.57
$4,475.57$4,475.57
-8.80%1D
USD
Flare Staked Ether (FLRETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:15:09 (UTC+8)

Flare Staked Ether (FLRETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,462.91
$ 4,462.91
24 שעות נמוך
$ 4,935.79
$ 4,935.79
גבוה 24 שעות

$ 4,462.91
$ 4,462.91

$ 4,935.79
$ 4,935.79

$ 5,115.59
$ 5,115.59

$ 1,433.82
$ 1,433.82

-0.59%

-8.97%

-0.64%

-0.64%

Flare Staked Ether (FLRETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,471.58. במהלך 24 השעות האחרונות, FLRETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,462.91 לבין שיא של $ 4,935.79, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLRETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,115.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,433.82.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLRETH השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -8.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flare Staked Ether (FLRETH) מידע שוק

$ 11.01M
$ 11.01M

--
--

$ 11.01M
$ 11.01M

2.46K
2.46K

2,462.258089258734
2,462.258089258734

שווי השוק הנוכחי של Flare Staked Ether הוא $ 11.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLRETH הוא 2.46K, עם היצע כולל של 2462.258089258734. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.01M.

Flare Staked Ether (FLRETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Flare Staked Etherל USDהיה $ -440.672352057869.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlare Staked Ether ל USDהיה . $ +730.2479167460.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlare Staked Ether ל USDהיה $ +3,626.6901623720.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Flare Staked Etherל USDהיה $ +1,766.6968592236572.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -440.672352057869-8.97%
30 ימים$ +730.2479167460+16.33%
60 ימים$ +3,626.6901623720+81.11%
90 ימים$ +1,766.6968592236572+65.32%

מה זהFlare Staked Ether (FLRETH)

flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.

Flare Staked Ether (FLRETH) משאב

האתר הרשמי

Flare Staked Etherתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Flare Staked Ether (FLRETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Flare Staked Ether (FLRETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Flare Staked Ether.

בדוק את Flare Staked Ether תחזית המחיר עכשיו‏!

FLRETH למטבעות מקומיים

Flare Staked Ether (FLRETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Flare Staked Ether (FLRETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLRETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Flare Staked Ether (FLRETH)

כמה שווה Flare Staked Ether (FLRETH) היום?
החי FLRETHהמחיר ב USD הוא 4,471.58 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLRETH ל USD?
המחיר הנוכחי של FLRETH ל USD הוא $ 4,471.58. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Flare Staked Ether?
שווי השוק של FLRETH הוא $ 11.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLRETH?
ההיצע במחזור של FLRETH הוא 2.46K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLRETH?
‏‏FLRETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,115.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLRETH?
FLRETH ‏‏רשם מחירATL של 1,433.82 USD.
מהו נפח המסחר של FLRETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLRETH הוא -- USD.
האם FLRETH יעלה השנה?
FLRETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLRETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:15:09 (UTC+8)

