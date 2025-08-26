Flare Staked Ether (FLRETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,462.91 $ 4,462.91 $ 4,462.91 24 שעות נמוך $ 4,935.79 $ 4,935.79 $ 4,935.79 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,462.91$ 4,462.91 $ 4,462.91 גבוה 24 שעות $ 4,935.79$ 4,935.79 $ 4,935.79 שיא כל הזמנים $ 5,115.59$ 5,115.59 $ 5,115.59 המחיר הנמוך ביותר $ 1,433.82$ 1,433.82 $ 1,433.82 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.59% שינוי מחיר (1D) -8.97% שינוי מחיר (7D) -0.64% שינוי מחיר (7D) -0.64%

Flare Staked Ether (FLRETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,471.58. במהלך 24 השעות האחרונות, FLRETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,462.91 לבין שיא של $ 4,935.79, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLRETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,115.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,433.82.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLRETH השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -8.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flare Staked Ether (FLRETH) מידע שוק

שווי שוק $ 11.01M$ 11.01M $ 11.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.01M$ 11.01M $ 11.01M אספקת מחזור 2.46K 2.46K 2.46K אספקה כוללת 2,462.258089258734 2,462.258089258734 2,462.258089258734

שווי השוק הנוכחי של Flare Staked Ether הוא $ 11.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLRETH הוא 2.46K, עם היצע כולל של 2462.258089258734. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.01M.