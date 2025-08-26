Flare Staked Ether מחיר (FLRETH)
Flare Staked Ether (FLRETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,471.58. במהלך 24 השעות האחרונות, FLRETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,462.91 לבין שיא של $ 4,935.79, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLRETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,115.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,433.82.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLRETH השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -8.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Flare Staked Ether הוא $ 11.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLRETH הוא 2.46K, עם היצע כולל של 2462.258089258734. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.01M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Flare Staked Etherל USDהיה $ -440.672352057869.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlare Staked Ether ל USDהיה . $ +730.2479167460.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFlare Staked Ether ל USDהיה $ +3,626.6901623720.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Flare Staked Etherל USDהיה $ +1,766.6968592236572.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -440.672352057869
|-8.97%
|30 ימים
|$ +730.2479167460
|+16.33%
|60 ימים
|$ +3,626.6901623720
|+81.11%
|90 ימים
|$ +1,766.6968592236572
|+65.32%
flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
