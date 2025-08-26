עוד על EVERETH

EverETH Reflect סֵמֶל

EverETH Reflect מחיר (EVERETH)

1 EVERETH ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
EverETH Reflect (EVERETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:51:24 (UTC+8)

EverETH Reflect (EVERETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
EverETH Reflect (EVERETH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EVERETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVERETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVERETH השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EverETH Reflect (EVERETH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של EverETH Reflect הוא $ 711.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVERETH הוא 378.16T, עם היצע כולל של 493236790028639.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 927.64K.

EverETH Reflect (EVERETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EverETH Reflectל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEverETH Reflect ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEverETH Reflect ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EverETH Reflectל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.25%
30 ימים$ 0+5.08%
60 ימים$ 0+24.78%
90 ימים$ 0--

מה זהEverETH Reflect (EVERETH)

EverETH Reflect is the very first product of the EverETH Ecosystem. A smart contract protocol that enables token holders to earn dividends in Ethereum based on the transaction tax and volume. EverETH token is listed and available for trade on PancakeSwap, the most popular trading pair being EverETH/BNB.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

EverETH Reflect (EVERETH) משאב

האתר הרשמי

EverETH Reflectתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EverETH Reflect (EVERETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EverETH Reflect (EVERETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EverETH Reflect.

בדוק את EverETH Reflect תחזית המחיר עכשיו‏!

EVERETH למטבעות מקומיים

EverETH Reflect (EVERETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EverETH Reflect (EVERETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EVERETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EverETH Reflect (EVERETH)

כמה שווה EverETH Reflect (EVERETH) היום?
החי EVERETHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EVERETH ל USD?
המחיר הנוכחי של EVERETH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EverETH Reflect?
שווי השוק של EVERETH הוא $ 711.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EVERETH?
ההיצע במחזור של EVERETH הוא 378.16T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EVERETH?
‏‏EVERETH השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EVERETH?
EVERETH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EVERETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EVERETH הוא -- USD.
האם EVERETH יעלה השנה?
EVERETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EVERETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:51:24 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.