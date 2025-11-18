Etherex Liquid Staking Token מחיר היום

מחיר Etherex Liquid Staking Token (REX33) בזמן אמת היום הוא $ 0.075437, עם שינוי של 9.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REX33 ל USD הוא $ 0.075437 לכל REX33.

Etherex Liquid Staking Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,964,786, עם היצע במחזור של 79.07M REX33. ב‑24 השעות האחרונות, REX33 סחר בין $ 0.075373 (נמוך) ל $ 0.084022 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.583351, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.075373.

ביצועים לטווח קצר, REX33 נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -32.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) מידע שוק

שווי שוק $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.96M$ 5.96M $ 5.96M אספקת מחזור 79.07M 79.07M 79.07M אספקה כוללת 79,069,489.33364838 79,069,489.33364838 79,069,489.33364838

שווי השוק הנוכחי של Etherex Liquid Staking Token הוא $ 5.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REX33 הוא 79.07M, עם היצע כולל של 79069489.33364838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.96M.